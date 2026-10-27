Предписание не выполнили: в Алматы начали снос незаконного здания

В Алматы приступили к сносу здания, построенного без разрешительных документов. Собственник не устранил нарушения даже после предписания контролирующих органов. В итоге дело дошло до суда.

Как сообщили в управлении градостроительного контроля, объект расположен по адресу микрорайон 3, дом 16А.

Ранее специалисты провели проверку и установили, что у собственника здания, ТОО «Ай», отсутствуют необходимые разрешительные документы. Компанию привлекли к административной ответственности и выдали предписание об устранении нарушений.

Требования выполнены не были, после чего материалы направили в суд.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы вынес постановление о привлечении собственника к административной ответственности с принудительным сносом незаконно возведенного строения.

Демонтаж здания уже начался. Работы проводятся при участии судебных исполнителей Департамента юстиции Алматы.