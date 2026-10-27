Послание Президента: время выступления и расписание прямого эфира

Президент РК Касым-Жомарт Токаев завтра, 28 октября, выступит с ежегодным Посланием народу Казахстанра.

В мероприятии примут участие депутаты Курултая, члены Правительства и Қазақстан Халық Кеңесі, руководители центральных государственных органов, представители общественности и трудовых коллективов.

Прямая трансляция начнётся в 11:00 на республиканских телеканалах, а также на официальных страницах Акорды в социальных сетях.