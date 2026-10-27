Послание Президента: время выступления и расписание прямого эфира
27 Октября 2026, 18:04
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
27 Октября 2026, 18:0427 Октября 2026, 18:04
160Фото: Акорда
Президент РК Касым-Жомарт Токаев завтра, 28 октября, выступит с ежегодным Посланием народу Казахстанра.
В мероприятии примут участие депутаты Курултая, члены Правительства и Қазақстан Халық Кеңесі, руководители центральных государственных органов, представители общественности и трудовых коллективов.
Прямая трансляция начнётся в 11:00 на республиканских телеканалах, а также на официальных страницах Акорды в социальных сетях.
Самое читаемое
- В Экибастузе проверяют промышленные предприятия после жалоб жителей на пепел
- Штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана
- Токаев направил поздравление победившему на выборах лидеру Бразилии
- Россия готова возобновить переговоры с США и Украиной после 4 ноября
- МИД Казахстана прокомментировал гибель 26-летней гражданки в Стамбуле