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Послание Президента: время выступления и расписание прямого эфира

27 Октября 2026, 18:04
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Акорда 27 Октября 2026, 18:04
27 Октября 2026, 18:04
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Фото: Акорда

Президент РК Касым-Жомарт Токаев завтра, 28 октября, выступит с ежегодным Посланием народу Казахстанра.

В мероприятии примут участие депутаты Курултая, члены Правительства и Қазақстан Халық Кеңесі, руководители центральных государственных органов, представители общественности и трудовых коллективов.

Прямая трансляция начнётся в 11:00 на республиканских телеканалах, а также на официальных страницах Акорды в социальных сетях.

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