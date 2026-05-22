"Фонтан нечистот": пассажирка отсудила 3 млн тенге у перевозчика
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Столичный суд рассмотрел необычное гражданское дело, связанное с поездкой по железной дороге, которая обернулась для пассажирки серьёзным неприятным инцидентом.
Установлено, что 7 марта 2026 года женщина следовала поездом "Астана – Петропавловск". Во время пути в вагоне произошёл технический сбой в системе санитарного узла, в результате чего произошёл аварийный выброс содержимого туалетной системы. Нечистоты попали на пассажирку.
По словам истца, инцидент причинил ей не только физический дискомфорт, но и нравственные страдания, а также привёл к повреждению одежды и личных вещей.
Факт происшествия подтверждён материалами проверки Инспекции транспортного контроля города Астаны, фотоматериалами, а также административным протоколом, составленным в отношении перевозчика.
Суд пришёл к выводу, что услуга перевозки была оказана ненадлежащего качества. При вынесении решения были применены нормы Закона "О защите прав потребителей" и Гражданского кодекса.
Самое читаемое
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 22 мая
- Клиника сделала заявление после смерти Сауле Базархан
- Остывшие перспективы! Из-за дефицита тепла в Семее медленно обновляется жилой фонд
- "Три часа мы ничего не знали": сноха Сауле Базархан заявила о странных обстоятельствах смерти мамы
- Аэропорт Астаны обратился к горожанам с просьбой