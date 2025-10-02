В Астане проходит XVI Евразийский форум KAZENERGY, который собрал членов Правительства Казахстана, официальные делегации стран Центральной Азии, руководителей международных организаций, топ-менеджеров крупнейших мировых и национальных энергетических компаний, а также ведущих экспертов и представителей научного сообщества.

Ключевые итоги первого дня форума — в материале корреспондента BAQ.KZ.

Первая сессия "Будущее отрасли глазами CEO", организованная национальной компанией "КазМунайГаз", открылась выступлением вице-президента S&P Global Мэттью Сейгерса, который также выступил модератором дискуссии. Форум официально открыл председатель Ассоциации KAZENERGY Болат Акчулаков, подчеркнув значение международного сотрудничества и отметив, что проведение в 2028 году в Астане Всемирного нефтяного конгресса является свидетельством высокого уровня доверия к Казахстану.

В дискуссии приняли участие руководители ведущих энергетических компаний региона и мира, включая Turkish Petroleum, SOCAR, Узбекнефтегаз, Shell и КазМунайГаз. Глава НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов заявил, что компания реализует 13 геологоразведочных проектов, активно развивает нефтепереработку и нефтехимию, а также при поддержке государства намерена удерживать добычу нефти на уровне свыше 100 млн тонн в год в долгосрочной перспективе.

Своими стратегическими планами поделился президент SOCAR Ровшан Наджаф, отметив, что добыча газа в Азербайджане продолжится как минимум до 2070 года. Председатель правления Turkish Petroleum Ахмет Тюркоглу в свою очередь высоко оценил вклад Асхата Хасенова в организацию форума и подчеркнул значимость KEW-2025.

Отдельное внимание на первом дне форума было уделено вопросам гендерного равенства. В рамках панельной сессии "Женщины в энергетике: Двигая энергию. Формируя прогресс" выступили лидеры женских сообществ Казахстана, Кыргызстана и России. Генеральный директор Ассоциации KAZENERGY Жандос Нурмаганбетов отметил, что нынешний год, объявленный в Казахстане Годом рабочих профессий, придаёт особую значимость обсуждению роли женщин в энергетике.

По его словам, всё больше женщин занимают руководящие должности и осваивают профессии, которые ранее считались "мужскими". Спикер подчеркнул, что участие женщин критически важно в реализации курса Казахстана на достижение углеродной нейтральности к 2060 году.

Также на форуме были озвучены прогнозы ОПЕК о будущем нефти. Руководитель департамента нефтяных исследований организации Бехруз Байкализаде представил доклад World Oil Outlook (WOO), подчеркнув его значение как стратегического документа, задающего ориентиры для развития глобальной энергетики.

Помимо этого состоялся круглый стол на тему "Инвестиции в энергетическую инфраструктуру Центральной Азии". Участники обсудили вопросы устойчивости энергоснабжения стран региона, развитие трансграничных проектов, совершенствование механизмов государственно-частного партнёрства и роль международных финансовых институтов в их финансировании.

Эксперты отметили, что с учётом растущего спроса на энергию в Центральной Азии ключевыми задачами остаются привлечение инвестиций и модернизация существующей инфраструктуры.

Высказались участники форума и о применении искусственного интеллекта в привлечении инвестиций.

Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Куантыров выступил на XVI Евразийский форуме KAZENERGY, отметив, что Казахстан формирует комплексный подход к привлечению инвестиций, в котором особое внимание уделяется национальным инвесторам, цифровизации и искусственному интеллекту.

KEW-2025 сегодня является значимой международной платформой для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере энергетики, выработки новых решений, а также укрепления регионального и глобального сотрудничества. В нынешнем году в мероприятии участвуют более 2,5 тысяч делегатов из 50 стран мира и представители свыше 300 крупных компаний.

Фото: BAQ.KZ