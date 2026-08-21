Фото бюллетеня, опросы и агитация: что нельзя делать перед выборами

Генеральная прокуратура Казахстана сообщила о восьми нарушениях избирательного законодательства в период кампании по выборам депутатов Курултая.

Как говорится в обращении заместителя Генерального прокурора Ерлана Утегенова, три нарушения связаны с незаконным проведением опросов общественного мнения о выборах, еще пять – с агитацией в период, когда она была запрещена.

К административной ответственности привлекли семь физических лиц и одно юридическое лицо. По данным прокуратуры, все они признали вину и удалили публикации с онлайн-платформ.

Когда заканчивается агитация

Предвыборная агитация завершается в 00:00 22 августа. После этого агитировать нельзя ни 22 августа, ни в день голосования – 23 августа.

При этом уже размещенные ранее плакаты и другие печатные агитационные материалы могут оставаться на своих местах. То же касается ранее опубликованных материалов в интернете.

Однако выводить такие публикации на главные страницы сайтов после окончания агитационного периода запрещено.

За агитацию в запрещенное время предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц штраф составляет 15 МРП, для организаций – от 20 до 35 МРП в зависимости от их категории.

Что еще запрещено в день выборов

Генпрокуратура отдельно напомнила, что в день голосования нельзя фотографировать или снимать на видео заполненный бюллетень, а затем распространять такие кадры.

Также в течение пяти дней до выборов и непосредственно в день голосования запрещено публиковать результаты опросов, прогнозы итогов выборов и другие исследования, связанные с голосованием и поддержкой кандидатов или партий.

Проводить опросы общественного мнения непосредственно в помещении или пункте для голосования в день выборов также нельзя.

За нарушение этих требований для физических лиц предусмотрен штраф в размере 10 МРП, для юридических лиц – 25 МРП.

Кроме того, прокуратура напомнила о необходимости соблюдать требования законодательства при проведении митингов, собраний, пикетов, шествий и демонстраций, а также предупредила об ответственности за распространение недостоверной информации и противоправного контента.

В Генеральной прокуратуре призвали участников избирательного процесса соблюдать установленные ограничения до завершения выборов.