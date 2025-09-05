Во Франции вновь нарастает угроза политического кризиса: премьер-министр Франсуа Байру намерен 8 сентября поставить в Национальном собрании вопрос о доверии своему правительству, передаёт BAQ.KZ.

Как отмечают французские СМИ, инициатива Байру выглядит крайне рискованной. У правительства нет парламентского большинства, а подобная процедура, предусмотренная статьей 49.1 Конституции, традиционно используется лишь теми, кто располагает устойчивой поддержкой депутатов.

Особую критику вызвало решение премьера представить вместо классической декларации о политике справку о состоянии государственного долга. По мнению экспертов, это слишком вольное толкование Конституции, ведь закон требует именно представления программы или общей политической линии правительства.

Аналитики считают, что выбранная Байру и президентом Эмманюэлем Макроном "стратегия центра" оказалась неэффективной в условиях трехполюсной партийной системы. Вероятное отклонение вотума доверия станет прямым следствием этого подхода и приведет страну к очередной волне политической нестабильности.

Если парламент действительно выразит недоверие кабинету, Байру, как ожидается, уйдет в отставку. В таком случае президент Макрон, по данным СМИ, планирует без промедления предложить нового кандидата на пост премьер-министра, чтобы минимизировать последствия кризиса.