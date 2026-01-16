В связи с ухудшением погодных условий с 17:00 16 января введено ограничение движения для грузового автотранспорта на ряде республиканских автодорог в Алматинской и Жамбылской областях, передает BAQ.KZ.

В Алматинской области движение ограничено на участке трассы "Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" ("Новый обход перевала Кордай") с 59 по 143 км — от села Жанакурылыс до границы с Жамбылской областью.

В Жамбылской области ограничения действуют на этом же направлении с 143 по 214 км — от границы с Алматинской областью до села Кордай.

Ориентировочное время открытия движения — 09:00 17 января 2026 года.