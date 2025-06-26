Министерство водных ресурсов и ирригации приступило к механизированной очистке Фурмановского обводного канала в Мойынкумском районе Жамбылской области. Цель — восстановление подачи воды по реке Шу в Созакский район Туркестанской области, передает BAQ.KZ.

Работы стартовали после рекордного сброса воды — 1,5 млрд кубометров по реке Шу за осенне-зимний период. После завершения очистки, которая планируется уже в этом году, вода вновь пойдет по каналу протяженностью 120 км.

Канал проходит вдоль сел Кылышбай, Кумозек, Карабогет и Сарыозек. Его пропускная способность — до 50 кубометров в секунду. По словам министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, восстановление работы канала значительно повысит эффективность природоохранных попусков:

"Министерство ежегодно сбрасывает около 200 млн кубометров воды из Тасоткельского водохранилища. Очистка позволит впервые за 40 лет использовать канал по прямому назначению и улучшить водоснабжение близлежащих сел", — отметил он.

Работы по очистке проводятся под постоянным контролем министерства и являются частью масштабных усилий по экологической реабилитации региона и обеспечению устойчивого водоснабжения.