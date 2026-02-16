Футбольный клуб «Ордабасы» переходит в частные руки
Клуб меняет владельца.
Футбольный клуб «Ордабасы» официально перешёл в частное управление, передает BAQ.KZ.
Меморандум о приватизации подписали аким Шымкента Габит Сыздыкбеков и руководство компании Integra Construction KZ. Документ предусматривает привлечение частных инвестиций, переход к рыночной модели управления и внедрение современных стандартов корпоративного управления.
В рамках соглашения будет модернизирована материально-техническая база клуба, а тренировочная инфраструктура — развиваться.
По словам акима, новый формат управления сделает клуб сильнее, позволит ему конкурировать не только на внутренней арене, но и за пределами Казахстана.
В акимате подчеркнули, что переход в частное управление повысит коммерческую эффективность клуба и создаст условия для стабильного развития профессионального футбола в регионе.
