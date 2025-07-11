В Казахстане стремительно растёт популярность магических и оккультных услуг, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom. По данным Бюро национальной статистики, в 2024 году экстрасенсы, гадалки, астрологи и нумерологи легально заработали почти 2,9 миллиарда тенге. Это в 75 раз больше, чем в 2023 году, когда объём таких услуг составил лишь 39,5 миллиона тенге. Такой резкий скачок стал рекордным за последние годы и вызвал живой интерес к феномену.

Наибольший объём пришёлся на категорию астрологов, спиритов и гадалок - они отчитались о доходах в 2,7 миллиарда тенге, что составляет 92% от всего рынка. Экстрасенсы в более узком смысле задекларировали 225,7 миллиона. И хотя официальные цифры внушительны, эксперты отмечают: реальный рынок намного больше - большая часть услуг по-прежнему остаётся в тени.

Среди причин бурного роста аналитики называют ужесточение налоговых правил для самозанятых, а также стремительно растущий интерес со стороны населения. По данным Google Trends, в 2024 году казахстанцы всё чаще искали информацию о натальных картах, расшифровке матрицы судьбы и других эзотерических темах.

Любопытно, что из почти трёх миллиардов тенге лишь половина поступила от простых граждан. Остальная часть - это платежи от организаций и других источников, что может говорить как о магическом маркетинге, так и о попытках бизнесов привлечь удачу нестандартными способами.

География магического бума тоже удивляет. Например, Павлодарская область зафиксировала почти 209 миллионов тенге официальных доходов в этой сфере. В Астане сумма оказалась скромной - всего 679 тысяч. А по Алматы статистика и вовсе отсутствует, хотя именно в южной столице размещено больше всего объявлений экстрасенсов и гадалок.

Цены на эзотерические услуги колеблются от трёх до миллиона тенге. Простое гадание стоит от 3 до 5 тысяч. Разбор натальной карты — около 3,5 тысяч. А вот сложные магические ритуалы у "звёздных" экстрасенсов - десятки и сотни тысяч. Например, снятие порчи обойдётся минимум в 30 тысяч, возвращение любимого — в 500 тысяч, а помощь в бизнесе может стоить до 400 тысяч тенге в год. Самые дорогие услуги - это деструктивные ритуалы, их цена стартует от одного миллиона.

Эксперты подчёркивают: несмотря на отсутствие лицензирования, деятельность магов и гадалок в Казахстане может вестись легально. Для этого существует специальный код в классификаторе видов деятельности, позволяющий официально открыть ИП и платить налоги.

Пока одни объясняют происходящее слабостью социальной поддержки и тревожностью населения, другие видят в этом рост интереса к духовным практикам. В любом случае, рынок магических услуг в стране вышел из тени - и, судя по всему, задержится в легальном поле надолго.