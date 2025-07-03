Акция "Письмо министру", инициированная Министерством просвещения РК в июне, превзошла все ожидания — за короткое время Гани Бейсембаев получил 235 искренних писем от школьников со всей страны. Об этом министр написал в соцсетях, передает BAQ.KZ.

"Я постарался прочитать каждое письмо внимательно и не спеша. Истории о школе, любимых учителях, мечтах и целях произвели на меня огромное впечатление. Я словно побеседовал с каждым ребенком лично", — признался Бейсембаев.

Особое внимание министра привлекло письмо Артема Погорелова, семиклассника из школы №66 города Тараз. Артем воспитывается в патронатной семье, свободно говорит по-казахски, ведёт школьные новости и мечтает стать журналистом.

"Свое письмо он начал словами “Ғани әке”… И каждое слово было наполнено искренностью и уважением. Я перечитал его не один раз", — поделился министр.

Министр пообещал личную встречу с Артемом в Астане, отметив, что готов к важному и тёплому разговору.

Акция, начавшаяся как простая инициатива, стала настоящим диалогом поколений. Все письма систематизируются, а затронутые темы — прорабатываются. Некоторые обращения будут обсуждены публично.