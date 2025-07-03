"Ғани әке": министра просвещения тронула история казахстанского школьника
Министр прочитал 235 писем от детей и выбрал одно для личной встречи.
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Акция "Письмо министру", инициированная Министерством просвещения РК в июне, превзошла все ожидания — за короткое время Гани Бейсембаев получил 235 искренних писем от школьников со всей страны. Об этом министр написал в соцсетях, передает BAQ.KZ.
"Я постарался прочитать каждое письмо внимательно и не спеша. Истории о школе, любимых учителях, мечтах и целях произвели на меня огромное впечатление. Я словно побеседовал с каждым ребенком лично", — признался Бейсембаев.
Особое внимание министра привлекло письмо Артема Погорелова, семиклассника из школы №66 города Тараз. Артем воспитывается в патронатной семье, свободно говорит по-казахски, ведёт школьные новости и мечтает стать журналистом.
"Свое письмо он начал словами “Ғани әке”… И каждое слово было наполнено искренностью и уважением. Я перечитал его не один раз", — поделился министр.
Министр пообещал личную встречу с Артемом в Астане, отметив, что готов к важному и тёплому разговору.
Акция, начавшаяся как простая инициатива, стала настоящим диалогом поколений. Все письма систематизируются, а затронутые темы — прорабатываются. Некоторые обращения будут обсуждены публично.
"Наши дети — неравнодушные, думающие, верящие в нас и в страну. Их слова стали ориентиром. Мы продолжим этот разговор", — заключил Гани Бейсембаев.
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