4 июня 2024 года в Центральный Казахстан прибыли семь лошадей Пржевальского – редкого дикого вида, когда-то обитавшего на территории республики. За прошедший год они прошли акклиматизацию, успешно перенесли зиму и готовятся к выпуску в дикую природу. Корреспондент BAQ.KZ узнала, как лошади адаптировались, чего удалось достичь и когда их выпустят в дикую природу.

Условия, приближённые к дикой природе

В Центре реинтродукции на территории резервата "Алтын дала" сейчас содержатся семь лошадей Пржевальского: один жеребец и шесть кобыл. По словам биолога Альберта Салемгареева, они прибыли из Чехии и Германии в рамках международной программы по восстановлению вида на исторической родине.

Фото: Instagram Альберта Салемгареева

За животными ведётся постоянное наблюдение: специалисты следят за их поведением, состоянием здоровья и процессами воспроизводства. При необходимости лошадям оказывается ветеринарная помощь.

"За прошедший год серьёзных заболеваний или смертей не было. Единственный случай, когда потребовалось вмешательство, – это травма у одной из кобыл. У неё началось воспаление, завелись личинки. Мы провели обработку, небольшую операцию – всё прошло успешно. Работали вместе с немецкими ветеринарами, плюс подключились наши специалисты", – рассказал ведущий специалист РОО "Казахстанская ассоциация

сохранения биоразнообразия" Альберт Салемгареев.

Фото: Instagram Альберта Салемгареева

На территории центра животные живут в просторном загоне площадью свыше 50 гектаров. Они демонстрируют характерное для диких лошадей поведение – избегают людей, становятся осторожнее, активно передвигаются. Их рацион – исключительно естественный корм, произрастающий в степи.

"Мы не даём концентраты – важно, чтобы лошади питались естественным образом. Это залог их будущего выживания после выпуска. Только в случае суровой зимы была предусмотрена подстраховка – сено. Но и её мы перестали давать, чтобы они приспособились к естественной среде обитания в будущем", – отметил биолог.

Степная жара и брачный сезон

По словам специалиста, основная сложность для животных наступает летом. Жара, засуха и большое количество насекомых вынуждают лошадей искать способы защиты – они катаются по земле, поднимая пыль, и используют глину как природную пудру от мух.

Брачный сезон тоже внес коррективы в поведение: самки проявляют доминантность, между ними случаются конфликты. У самца – охранная функция.

"У нас есть две кобылы – Умбра и Сари. Они конфликтуют между собой, и самец вмешивается, чтобы не допустить агрессии. Это естественная иерархия", – пояснил Салемгареев.

Новый этап – выпуск на волю

Уже на следующей неделе специалисты планируют выпустить лошадей в дикую природу. Животным установили спутниковые ошейники, позволяющие отслеживать координаты, уровень активности и при необходимости – доставить корм.

"Выпуск – важный этап. Мы выбрали юг Костанайской области, где минимальна плотность домашних лошадей, чтобы избежать гибридизации. В Монголии были случаи, когда самцы Пржевальского уводили домашних кобыл. Это недопустимо, если мы хотим сохранить чистую популяцию", – подчеркнул Альберт Салемгареев.

Основной природной угрозой в степи остаются волки, однако при наличии взрослого самца в гареме нападения маловероятны. Куда более серьёзную опасность представляет человек – именно поэтому команда центра проводит информационные встречи в сёлах и работает со школьниками.

Будущее пополнение

Беременных особей пока нет. По словам биолога, в прошлом году, вероятно, из-за акклиматизации зачатие не произошло. Но в этом году уже с конца апреля наблюдаются признаки спаривания – специалисты надеются на появление потомства в следующем году, уже в естественной среде.

"Спаривание сейчас идёт активно. Если всё пройдёт хорошо, в следующем году мы увидим первых жеребят, рождённых в дикой природе Казахстана", – рассказал Альберт Салемгареев.

Наука, волонтёры и международный интерес

Проект вызывает большой интерес не только у зоологов, но и у волонтёров. На стажировку приезжают студенты из Европы и Латинской Америки. В центре стараются развивать экологическое просвещение и работать с молодыми специалистами.

"Сейчас у нас работает выпускник из Коста-Рики, были студенты из Италии и Германии. Мы активно привлекаем и казахстанскую молодёжь. Для нас важно вырастить новое поколение казахстанских зоологов и экологов. Центр предоставляет жильё, питание и возможность практики в полевых условиях", – рассказал эксперт.

Кроме лошадей Пржевальского, в Центре содержатся и куланы. Некоторые ветеринары приезжают специально, чтобы испытать анестезиологические протоколы и собрать научные данные.

Лошади Пржевальского – это не только восстановление редкого вида, но и вклад в сохранение степных экосистем. Их присутствие влияет на растительность, водопоглощение почвы и даже численность других видов.

"Один вид может приносить пользу множеству других – от насекомых до птиц. Мы рассматриваем лошадь как важного экосистемного инженера", – подчеркнул Салемгареев.

По словам биолога, 3 июня в Казахстан прибудет вторая партия – восемь лошадей. Они также поселятся в Центре реинтродукции в резерве "Алтын дала". Экскурсии для широкой публики пока не проводятся, но в будущем Центр планирует развивать экопросвещение и для школьников.

Проект по возвращению лошадей Пржевальского на историческую родину – пример международного сотрудничества и научного подхода к сохранению биоразнообразия. А главный успех – это дикие животные, вновь бегущие по казахстанской степи.