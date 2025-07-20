Гастрофестиваль в Астане: 40 тысяч посетителей и 300 тонн кумыса
Гастрофестиваль BaiQymyz в Астане в первый день посетили 40 тысяч человек.
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В столице проходит первый в истории страны крупномасштабный гастрофестиваль "BaiQymyz – бапталған қымыз", посвящённый национальному напитку казахов — кумысу, передает BAQ.KZ.
Так, в первый день мероприятие посетили более 40 тысяч гостей, среди которых не только жители Астаны и регионов Казахстана, но и многочисленные туристы из стран ближнего и дальнего зарубежья, передает официальный сайт столичного акимата.
По информации столичного акимата, фестиваль, проходящий на территории ипподрома "Казанат", стал рекордным по количеству кумыса, который привезли с собой участники. У посетителей есть уникальная возможность попробовать все виды кумыса, который производится на территории Казахстана. Участники привезли в Астану более 30 тонн. Это первый случай в истории страны, когда в одном месте собран такой большой объем национального напитка.
"Мы собрали более 50 производителей кумыса со всей страны. Каждый привез по несколько сотен литров напитка. Благодаря их участию и поддержке жителей столицы, нам удалось установить новый рекорд. Если фестиваль понравится нашим гостям — мы сделаем его ежегодным", - отметил организатор фестиваля BaiQymyz Жумажан Калтаев.
Кроме того, гости мероприятия имеют возможность насладиться национальными блюдами, фольклорной музыкой, ремесленными ярмарками, выставками и концертами. Среди гостей проходят конкурсы, к примеру, на одном из них победитель выпил 2 литра кумыса и получил подарок.
Напомним, сегодня, 20 июля, проходит второй завершающий день фестиваля с 10:00 до 21:00 часов.
Вход на мероприятие - свободный.
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