Газ провели в одно из сел Актюбинской области
Реализация проекта позволит облегчить повседневный быт жителей.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В селе Тумабулак Айтекебийского района Актюбинской области подан природный газ. Спустя 65 лет использования угля и дров жители села получили доступ к голубому топливу.
В ходе церемонии запуска газа было отмечено, что реализация проекта позволит облегчить повседневный быт жителей и создаст новые возможности для социально-экономического развития населённого пункта.
Одним из первых домов, где зажгли газ в Тумабулаке, стал дом Аксауле Симатовой. В 2001 году она приехала в село невесткой. Сегодня работает учителем начальных классов в общеобразовательной школе Баскудук. Вместе с супругом воспитывает двух сыновей и дочь. Для учителя этот день стал долгожданным и радостным событием.
«От имени жителей хочу поблагодарить Президента и всех, кто внес вклад в то, чтобы газ пришёл в наше село», – сказала Аксауле Симатова.
Для жителей села появление голубого топлива означает прежде всего существенное облегчение в повседневной жизни.
«Раньше мы топили дровами и углём. Теперь от всего этого избавились – можем просто включить газ в доме», – говорит предприниматель Самалбек Ташаманов.
Положительные изменения в Тумабулаке не ограничиваются газификацией. В селе также начаты работы по улучшению дорожной инфраструктуры.
Заместитель акима области Галымжан Елеуов отметил, что газификация Тумабулака реализуется в рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию инженерной и социальной инфраструктуры в сельских населённых пунктах.
«Президент Касым-Жомарт Токаев дал прямое поручение ускорить развитие инженерной и социальной инфраструктуры в сельских населённых пунктах. В рамках этой работы мы обеспечиваем сёла газом. Подача голубого топлива в Тумабулак – один из конкретных результатов реализации этого поручения», – сказал Галымжан Елеуов.
Самое читаемое
- «Думал, что это шутка»: муж Улданы Мырзуан рассказал в суде о событиях того дня
- Дожди с грозами и сильный ветер: погода в Казахстане на 20 августа
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 21 августа
- Новый eGov раскритиковали сразу после запуска: в НИТ рассказали, вернут ли прежний интерфейс
- Число погибших в результате землетрясения в Колумбии возросло до 312 человек