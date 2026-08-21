Газ провели в одно из сел Актюбинской области

В селе Тумабулак Айтекебийского района Актюбинской области подан природный газ. Спустя 65 лет использования угля и дров жители села получили доступ к голубому топливу.

В ходе церемонии запуска газа было отмечено, что реализация проекта позволит облегчить повседневный быт жителей и создаст новые возможности для социально-экономического развития населённого пункта.

Одним из первых домов, где зажгли газ в Тумабулаке, стал дом Аксауле Симатовой. В 2001 году она приехала в село невесткой. Сегодня работает учителем начальных классов в общеобразовательной школе Баскудук. Вместе с супругом воспитывает двух сыновей и дочь. Для учителя этот день стал долгожданным и радостным событием.

«От имени жителей хочу поблагодарить Президента и всех, кто внес вклад в то, чтобы газ пришёл в наше село», – сказала Аксауле Симатова.

Для жителей села появление голубого топлива означает прежде всего существенное облегчение в повседневной жизни.

«Раньше мы топили дровами и углём. Теперь от всего этого избавились – можем просто включить газ в доме», – говорит предприниматель Самалбек Ташаманов.

Положительные изменения в Тумабулаке не ограничиваются газификацией. В селе также начаты работы по улучшению дорожной инфраструктуры.

Заместитель акима области Галымжан Елеуов отметил, что газификация Тумабулака реализуется в рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию инженерной и социальной инфраструктуры в сельских населённых пунктах.