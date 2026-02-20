Минэнерго Казахстана заявляет, что до конца года реализация 40 проектов по газиификации позволит обеспечить доступ к газу еще для 32 тысяч казахстанцев, передает BAQ.KZ.

На сегодняшний день доступ к голубому топливу имеют 13 млн человек, а по итогам 2026 года уровень газификации страны вырастет с 62,4% до 64,3%.

– В 2025 году газ пришел в 94 населенных пункта, обеспечив комфортные условия для 354 тысяч жителей. В текущем году планируется реализация еще 40 проектов по газификации. Благодаря этому доступ к газу получат более 32 тысяч человек в 10 селах, охватывающих Актюбинскую, ЗКО, Жамбылскую, Карагандинскую, Костанайскую, Кызылординскую, Мангистаускую, Туркестанскую области, а также Улытау и Жетысу, – сообщили в Минэнерго Казахстана.

Особое внимание уделяется столице, отмечают в ведомстве. На данный момент в Астане газ доступен для 290 тысяч человек из 300 тысяч, и уже в этом году подключение жилых массивов «Чубары», «Уркер», «Ондирис», «Пригородный» и «Garden Village» позволит полностью завершить газификацию города. Параллельно в 2026–2027 годах газ проведут в населенные пункты столичной агломерации — Кызылсуат, Каражар и Тайтобе, что охватит еще 26 тысяч человек.