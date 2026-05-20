«Это уже беспредел»: казахстанец пожаловался на блокировку счета в KaspiBank после поступления зарплаты

В казахстанских соцсетях набирает популярность очередная жалоба на Kaspi.kz. Пользователь Threads рассказал, что банк ограничил доступ к его счету после поступления зарплаты и перевода от знакомого.

По словам автора публикации, на карту поступила зарплата в размере 600 тысяч тенге, а также 700 тысяч тенге возврата долга от друга. После этого, как утверждает пользователь, его счет оказался заблокирован.

"У меня сейчас на счету 1 250 000 – это мои честно заработанные деньги. Это уже реальный беспредел со стороны банка. Какое они имеют право так делать", – написал автор поста.

Публикация быстро разошлась по соцсети и собрала тысячи реакций, сотни комментариев и репостов. В продолжении своей жалобы пользователь заявил, что больше всего его возмущают сроки возможной проверки.

"Самое страшное, что власть у банка могут взять оставить без средств на 15 рабочих дней, а то и больше. Они даже не думают, может эти деньги чтобы человеку прожить месяц", – говорится в публикации.

Автор также призвал пользователей максимально распространять пост, утверждая, что без общественного резонанса добиться реакции банка сложно.

На фоне этой истории в комментариях начали появляться аналогичные жалобы от других клиентов Kaspi.kz.

Пользователи в комментариях пишут, что сталкивались с временными ограничениями по счетам после переводов, поступления крупных сумм или операций, которые банк мог счесть подозрительными.

На что банк заявлял, что ограничения применяются исключительно в рамках законодательства Казахстана и условий обслуживания. Kaspi.kz подчеркивают, что подобные меры связаны с проверкой подозрительных транзакций, а средства клиентов в этот период находятся в безопасности.

Однако подобные объяснения все чаще вызывают недовольство среди клиентов банка. В соцсетях пользователи задаются вопросом, почему обычные операции – зарплата, возврат долга или переводы между физлицами могут приводить к фактической "заморозке" денег на неопределенный срок.