В Мангистауской области началась проверка из-за выявленных нарушений в распределении сжиженного нефтяного газа. Как сообщили в акимате региона, отдельные предприниматели продавали выделенное им топливо в другие области, вместо того чтобы направлять его на закреплённые автогазозаправочные станции, передаёт BAQ.KZ.

По словам руководителя областного управления предпринимательства и торговли Пікіра Сансызбаева, Мангистауская область остаётся одним из крупнейших потребителей СУГ в стране — ежемесячная потребность региона составляет около 18 тысяч тонн. Основная часть поставок обеспечивается через завод "КазГПЗ", а оставшийся объём ранее поступал с Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ).

Однако в октябре из-за планового ремонта АНПЗ поставки были перенаправлены на "СНПС-Актобемунайгаз", что привело к временным задержкам и очередям на некоторых АГЗС.

"Выявлены случаи, когда отдельные предприниматели не доставляли выделенный им газ на закреплённые заправочные станции, а продавали его в другие регионы. Кроме того, некоторые новые станции регистрировались лишь формально — чтобы увеличить месячные объёмы поставок. Это может вызвать недовольство среди населения и повысить риск социального напряжения. Мы проведём полную проверку, чтобы отследить, куда направляется каждый литр газа", — заявил Сансызбаев.

По данным акимата, количество автогазозаправочных станций в регионе за год выросло с 462 до 552, однако часть из них оказалась фиктивной. К примеру, предприниматели в Бейнеуском районе получили свыше 1,5 тысячи тонн газа, но реализовали его через другие станции.

Ремонтные работы на Атырауском НПЗ планируется завершить к концу октября. С 1 ноября поставки топлива в Мангистаускую область должны полностью стабилизироваться.