Директор Департамента анализа газовых рынков Форума стран–экспортёров газа (ФСЭГ) Айдар Шакиров, выступая на панельной сессии "Новый энергетический порядок: фокус на средние державы" в рамках XVI Евразийского форума KAZENERGY, отметил, что роль природного газа в мировой энергетике укрепилась после кризиса 2022 года. Подробнее — в материале BAQ.KZ.

"Нефть и газ долгое время воспринимались как барьеры для декарбонизации. Однако энергетический кризис 2022 года показал, что доступность и надёжность энергоресурсов стали приоритетом. Сегодня газ рассматривается большинством правительств как наиболее эффективный источник, обеспечивающий энергетический переход", — заявил Айдар Шакиров.

По его словам, в последние десятилетия природный газ обеспечил 35% прироста мирового энергопотребления, превысив вклад всех возобновляемых источников. В 2024 году глобальное потребление газа достигло рекордного уровня — 4,2 трлн кубометров. Прогноз ФСЭГ показывает, что к концу десятилетия спрос вырастет до 5 трлн кубометров, а доля газа в мировом энергопотреблении увеличится с 23% до 26%.

"Энергетическая генерация уже сейчас формирует около 40% мирового спроса на газ. Его преимущество заключается в том, что при сжигании он выделяет на 20% меньше CO₂, чем нефть, и на 40% меньше, чем уголь. Газ также является надёжным партнёром для солнечной и ветровой генерации, компенсируя их переменный характер", — отметил эксперт.

Шакиров подчеркнул, что спрос на газ стабильно растёт во всех секторах — от электроэнергетики и промышленности до жилищного и транспортного. В промышленности газ остаётся незаменимым для высокотемпературных производств — металлургии, цементной и нефтехимической отраслей. В жилищном секторе он заменяет биомассу, обеспечивая "чистую кухню" в странах Азии и Африки.

Особое внимание эксперт уделил транспортному сектору. По его словам, активно развивается использование компримированного газа в автотранспорте, а также сегмент сжиженного природного газа (СПГ) в тяжёлой технике.

"В Китае доля грузовиков на СПГ уже достигла 8%. В 2023 году в стране эксплуатировалось более 800 тысяч таких автомобилей. Это яркий пример того, как газ укрепляет позиции и в транспортной отрасли", — добавил Шакиров.

По его мнению, будущее природного газа "остаётся ярким", так как он сочетает в себе надёжность, доступность и экологические преимущества по сравнению с другими ископаемыми видами топлива.

Qazcontent - генеральный инфопартнер KEW-2025.