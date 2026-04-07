Сегодня на перегоне Сороковая – ОП-42 водитель «ГАЗели» выехал на железнодорожный путь в неположенном месте, передает BAQ.kz.

Как сообщили в КТЖ, машинист депо Караганда Анатолий Ломакин вовремя заметил опасность и применил экстренное торможение электровоза ВЛ80С №227 на скорости 62 км/ч. Благодаря его профессионализму столкновение удалось избежать.

Также напомним, что железнодорожный транспорт имеет приоритет перед другими участниками движения.

Для повышения безопасности компания проводят комплексную профилактическую работу во всех регионах страны.