«ГАЗель» едва не попала под электровоз на участке Караганда – Астана

Рельсовый транспорт двигался на скорости 62 км/ч.

Сегодня 2026, 00:58
АВТОР
КТЖ
Фото: КТЖ

Сегодня на перегоне Сороковая – ОП-42 водитель «ГАЗели» выехал на железнодорожный путь в неположенном месте, передает BAQ.kz.

Как сообщили в КТЖ,  машинист депо Караганда Анатолий Ломакин вовремя заметил опасность и применил экстренное торможение электровоза ВЛ80С №227 на скорости 62 км/ч. Благодаря его профессионализму столкновение удалось избежать.

Также напомним, что железнодорожный транспорт имеет приоритет перед другими участниками движения.

Для повышения безопасности компания проводят комплексную профилактическую работу во всех регионах страны.

