В Караганде и Темиртау газораспределительные сети подведены к 9589 индивидуальным домам. Из них к системе уже подключено 5417 домов, передает BAQ.KZ.

"Газификация — один из самых масштабных инфраструктурных проектов последних лет. Только в Караганде сети подведены к более чем 6 тысячам домов, в Темиртау – к 3 с половиной тысячам. Подключение получили свыше 5 тысяч абонентов", – сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Тлектес Досаев в ходе совещания с акимом области Ермаганбетом Булекпаевым.

Подключение к газу ведётся через Центр модернизации ЖКХ. В Караганде проект включает 16 пусковых комплексов и реализуется в четыре очереди.

"По 4-му пусковому комплексу работы продолжаем – в этом году Фёдоровку и станцию Большая Михайловка закончим. По 5-му пусковому комплексу подрядчик замечания устраняет. По 6-му пусковому проект откорректирован и находится в стадии госэкспертизы – это микрорайоны "Таугуль" и "Кунгей", — проинформировал заместитель акима Караганды Кайрат Камзин.

В Темиртау газификация идёт по восьми пусковым комплексам. Основная часть города газифицирована, остались мкр-ны "Отрадный", 9А, квартал АБВ и р-н хлебзавода.

"Более трёх тысяч абонентов имеют подключение к газу. В начале сентября все работы должны завершить", — отметил аким Темиртау Галым Ашимов.

В Шахтинске проект стартовал в 2023 году. Проведено более 18 километров газопровода высокого давления и построена газораспределительная станция. Всего планируется проложить свыше 229 километров сетей и подключить 1434 дома. В этом году завершается газификация пос. Северо-Западного и ведутся работы по прокладке внутриквартальных сетей в Шахтинске.

Помимо городов, в области должны газифицировать сельские населённые пункты. Положительное заключение получили проекты по газификации сёл и посёлков Аксу-Аюлы, Еркиндик, Успенка, Сакена Сейфуллина, а также Актау и Мустафина. Газификация охватит более 16 тысяч жителей.

Аким области Ермаганбет Булекпаев, подводя итоги совещания, отметил необходимость усиления работы на местах.