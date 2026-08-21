Газиз Абишев: Казахстан за последние пять лет трансформировался в сторону прагматичной политики

За последние пять лет внутренняя политика Казахстана стала более стратегической, рациональной и прагматичной, а влияние неформальных центров и финансово-промышленных групп на принятие государственных решений снизилось. Об этом политолог Газиз Абишев заявил на National Think Tank Forum «Проекция будущего: от осмысления результатов к новой повестке» в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам эксперта, одним из важных процессов последних лет стала институционализация государственного управления.

«Казахстан последние пять лет трансформировался в сторону рационализации и прагматизации внутренней политики. Приоритет сейчас отдается тому, чтобы Казахстан как материальная точка в океане мог быть устойчивым и преодолевать различные волны», – сказал Газиз Абишев.

Влияние неформальных центров снизилось

Политолог считает, что одним из результатов происходящих изменений стало сокращение роли неформальных персональных и финансовых центров влияния.

«Произошло снижение неформальных персональных и финансовых центров влияния, финансово-промышленных групп. Их влияние все-таки сократилось», – отметил он.

По его мнению, ранее политический вес отдельных фигур мог сохраняться независимо от занимаемой должности благодаря их связям и влиянию. Сейчас роль официальных институтов становится более значимой.

Абишев считает, что вместе с этим усиливается и персональная ответственность руководителей государственных органов за результаты работы.

«Человек, занимая свою должность, несет большую ответственность. Как только накапливается слишком большое число претензий, о которых говорят открыто, он теряет свою должность, и после этого он перестает быть значимой фигурой», – сказал политолог.

Политический класс Казахстана обновляется

Еще одной тенденцией Абишев назвал постепенное обновление управленческого и политического класса.

По его словам, этот процесс может быть не так заметен в повседневной жизни, однако на рынок труда выходит новое поколение, а молодые специалисты постепенно занимают более ответственные позиции.

«Молодые люди проникают все выше и выше. Мы видим, как людей в возрасте около 30 лет уже назначают на высокие должности», – отметил эксперт.

Политолог также обратил внимание на обновление кадров после январских событий и приход в государственную систему специалистов с другим профессиональным и информационным опытом.

По его мнению, представители поколения, выросшего в цифровую эпоху, будут влиять и на дальнейшую трансформацию государственного аппарата.

Огласка стала важным фактором ответственности

Серьезное влияние на отношения общества и государства, по словам Абишева, оказывают социальные сети и цифровизация.

Граждане получили возможность практически мгновенно фиксировать нарушения и публично сообщать о них.

«Готовность обратиться к полиции, обратиться к силе закона – это доверие к правовой системе», – считает политолог.

При этом публичность, по его словам, повышает требования общества к государственным служащим.

«Огласка становится токсичной для бюрократического аппарата. Люди уже не терпят демонстративной элитарности и безнаказанности элит», – заявил Абишев.

Отдельную роль в укреплении взаимодействия граждан с государством играет цифровизация. Она позволяет сократить влияние человеческого фактора при получении государственных услуг и взаимодействии с различными институтами.

«Доверие нельзя накопить навсегда»

При этом политолог подчеркнул, что общественное доверие требует постоянной работы государственных институтов.

По его словам, в Казахстане Президент остается институтом, пользующимся наиболее высоким доверием. Однако обращения граждан непосредственно к Главе государства по вопросам, которые должны решаться на районном, городском или правительственном уровне, могут свидетельствовать о необходимости дальнейшего повышения эффективности всей вертикали управления.

«То доверие, о котором мы говорим, нельзя накопить навсегда. Доверие – динамический процесс: оно как накапливается, так и тратится, поэтому его необходимо удерживать в устойчивом коридоре», – подчеркнул Абишев.

По его мнению, устойчивость государственной системы заключается не в полном отсутствии ошибок, а в способности институтов своевременно их выявлять, исправлять и повышать эффективность принимаемых решений.