9 февраля в районе Алматы города Актобе в одном из частных жилых домов обнаружены тела женщины и троих несовершеннолетних детей, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, трагедия произошла в результате отравления природным газом из-за неправильной эксплуатации газового оборудования. Точные причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

По поручению акима Актюбинской области создана специальная комиссия для всестороннего изучения ситуации. Её возглавил аким города Актобе Азамат Бекет. Комиссия совместно с уполномоченными органами проведёт проверку и примет необходимые меры по итогам расследования.

В настоящее время компетентные органы ведут следственные действия.

Акимат Актюбинской области выразил соболезнования родным и близким погибших. Местные органы окажут помощь в организации похорон, а также предоставят необходимую материальную и социальную поддержку.