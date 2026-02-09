Газовая ловушка: женщина и трое детей погибли в частном доме Актобе
9 февраля в районе Алматы города Актобе в одном из частных жилых домов обнаружены тела женщины и троих несовершеннолетних детей, передает BAQ.KZ.
По предварительным данным, трагедия произошла в результате отравления природным газом из-за неправильной эксплуатации газового оборудования. Точные причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
По поручению акима Актюбинской области создана специальная комиссия для всестороннего изучения ситуации. Её возглавил аким города Актобе Азамат Бекет. Комиссия совместно с уполномоченными органами проведёт проверку и примет необходимые меры по итогам расследования.
В настоящее время компетентные органы ведут следственные действия.
Акимат Актюбинской области выразил соболезнования родным и близким погибших. Местные органы окажут помощь в организации похорон, а также предоставят необходимую материальную и социальную поддержку.
