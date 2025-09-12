В Казахстане за январь–июль 2025 года объем добычи природного газа сократился до 14,8 млрд кубометров — это на 10,3% меньше, чем за тот же период прошлого года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

Большая часть ресурса, как и раньше, пришлась на Западно-Казахстанскую область — 93% от общего объема. Однако даже там добыча упала на 11,2%.

Хотя внутреннее производство просело, страна активизировала экспорт. В первом полугодии Казахстан отправил за границу 4,1 млрд кубометров газа — в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Основными получателями стали Китай и Россия. В то же время импорт тоже подскочил: в 2,3 раза, до 4,2 млрд кубометров. В результате доля отечественного газа на внутреннем рынке сократилась до 55,4% — против почти 74% годом ранее.

Несмотря на рост экспорта и увеличение общего объема добычи за полугодие, страна столкнулась с парадоксом: внутренние цены на газ пошли вверх. В августе газ подорожал сразу на 21% за месяц, а с начала года — почти на 27%. Больше всего подорожание ощутили жители Атырауской области, где рост составил 70% по сравнению с прошлым августом.

На фоне снижения добычи и увеличения импорта Казахстан рискует углубить свою зависимость от внешних поставок, несмотря на амбиции по развитию собственной энергетики. В мировом рейтинге по объему добычи природного газа в 2024 году республика занимала лишь 25-е место, уступая не только глобальным лидерам, как США и Россия, но и соседям — Туркменистану, Узбекистану и Азербайджану.