Акимат против дачников: скандал из-за газа набирает обороты в Костанае

В Костанае уже несколько месяцев не утихают споры вокруг газификации дачных участков. ЗАявку о подключении своих домов к газу подали сразу несколько десятков дачников из разных садовых обществ, но акимат сказал четкое "нет". При этом газовая компания не против выдать технические условия на подключение, но прислушивается к словам акима города и тормозит процесс. На днях дачники объявили, что их терпение лопнуло и они готовят коллективное исковое заявление в суд против акимата Костаная. Иск намерены подать уже в конце этого месяца .

"Это наше право!"

В Костанае зарегистрировано 20 садовых обществ, на территории которых расположено более 20 000 земельных участков. Несколько нет назад на дачах официально разрешили прописываться, и такая прописка считается городской. Многие жители воспользовались этим моментом и стали покупать дачи не как временное жилье, а как постоянное. Логику людей вполне можно было понять: дома и квартиры в самом областном центре для многих недоступны из-за высокой стоимости. В то время, как цена на дачные участки вместе с домиком варьируется от одного до пяти миллионов тенге. При этом многие из дачных участков расположены так близко к городу, что до них можно добраться на городских автобусах.

По официальным данным, сейчас на дачах Костаная проживает более 1000 семей. В основном это социально-уязвимые слои населения, которым жилье в городе точно не по карману. У многих маленькие дети, поэтому желание купить дачный участок, чтобы кормиться огородом и садом вполне понятно. Но большинство дач отапливается с помощью самодельных печей на угле, который стоит дорого. При этом его еще нужно вовремя завезти и регулярно поддерживать тепло, чтобы не замерзнуть на даче. Газовое отопление намного дешевле и удобнее в обслуживании.

Отопление нужно не только тем, кто прописан на дачах, но и тем, что там просто постоянно живет или приезжает только изредка.

"Мы не прописаны на даче, но весной и летом находимся на ней почти постоянно, сад, огород, полив. Можем приехать и зимой, например, отметить новый год. Места у нас много. Поэтому подали заявление на газификацию дачи, но вдруг выяснили, что в акимате против", - рассказала дачница СО "Геолог" Ирина Талль.

Другая семья Жеинтаевых из СО "Геолог" живет на даче постоянно уже пять лет. Столько же лет на ней и прописаны.

"Приехали из маленького поселка 5 лет назад с детьми. Цены на квартиры в самом Костанае и пригороде просто космос. Покупка дачи стала для нас настоящим выходом. Огород нас кормит, еще и кур развели, яйца свои. Гусей держим, мясо можем не покупать. Но покупать уголь дорого, нам проще вложиться в газовое отопление. Почему нам в нем отказывают?" - спрашивает глава семьи Аскар Жеинтаев.

По мнению других дачников, территория в районе садовых обществ является резервной и селитебной. Другими словами, акимат хочет оставить ее под застройку коттеджей и элитных домов. Ведь в районе многих дач есть река, много зелени.

"Кому вообще какое дело, что я к своему дому на дачном участке за свой счет хочу провести газ? Тем более, что газовая компания дает выдает на это технические условия и многие их уже получили и даже провели газ. Значит, это наше право! Почему другим вдруг стали в этом отказывать?" -возмущается еще одна дачница Татьяна, которая владеет участком более 20 лет.

"Большие риски для людей"

По данным акимата Костаная, технические условия на подключения дачных домов в некоторых садовых обществах, включая "Текстильщик" и "Геолог", начали выдавать еще в прошлом году. Выдали около 300, из которых около 100 абонентов уже успешно подключились к газу. Но в этом году аким Костаная Марат Жундубаев заявил, что газифицировать дачные дома очень опасно.

"Это большие риски для людей, особенно по части пожарной безопасности. Улицы в садовых обществах очень узкие, и пожарная техника не всегда может по ним проехать. Нужно дать правовую оценку компаниям, которые выдают технические условия на подключение дачных домов в газу", - сообщил на аппаратном совещании аким Костаная.

Его слова возмутили людей еще больше, ведь многие дачники уже оплатили за свой счет производство документов на газификацию участков, включая топосъемку и изготовление проекта, согласовали проведение газа со всеми структурами. И ждут только выдачи технических условий, но акимат начал отказывать в выдаче АПЗ (архитектурно-планировочных заданий), без которых нельзя провести газ.

"К тому же, согласно Закону "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности" выдача технических условий на проведение газа невозможна без разработки проектов детальной планировки. Но дачи это не жилой сектор и ПДП на них просто не разрабатывается, потому что дачные домики не предусмотрены для постоянного проживания", - сообщила руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара Курмангалиева.

Но зачем тогда государство разрешило прописку на дачах еще в 2019 году? И тысячи семей жили и по сей день живут на дачах. Что касается нареканий акимата о небезопасном проживании на дачах, то и тут люди задают резонные вопросы. А чем отопление углем безопаснее газа? Скорее наоборот.

О том, что газ безопаснее угля нам сообщили и в АО "КазТрансГаз Аймак" - частной компании, уже выдавшей разрешения на проведения газа около 300 дачникам.

"С нашей стороны оснований для отказа в выдаче техусловвий на газификацию дач нет. По закону есть только два основания - это нехватка мощностей и отсутствие наших сетей в районе дач. Но у нас наоборот недавно появилась новая автоматическая газораспределительная станция, которая добавила мощностей. Сети в районе дач также имеются", - сообщил исполняющий обязанности руководителя ПТО АО "КазТрансГаз Аймак" Аскар Махметов.

По его словам, изменения нужно вносить на уровне законов, чтобы был официальный запрет на газификацию дач. Но его нет и как сможет ли добиться каких-то поправок в законе акимат Костаная пока непонятно. Дачники утверждают, что обращались в вышестоящие органы и им сообщили, что проводить газ на дачи можно.

Иск подадут до конца мая

С учетом этого представители садовых обществ Костаная считают, что местные власти создают искусственные препоны для газификации их домов. И намерены подать коллективный иск.

За помощью они обратились к юридическому консультанту Жаслану Байбазарову. Он также не понимает, в чем причина отказа акимата в выдаче разрешений на газификацию дач. Более того, представители акимата отказали в предоставлении зала для проведения встречи с властями и прокуратурой. Тогда дачники провели встречу на дачах, на которую также пригласили представителей государственных органов, но вновь никто не пришел.

"Власти отказывают в выдаче АПЗ, ссылаясь на то, что на дачные участки нет плана детальной планировки и на то, что дачи - это не постоянное место жительства. Но по закону эти условия не могут служить причиной для отказа", - отмечает юридический консультант.

Он также предположил, что городские власти упираются не просто так в отказе на выдачу разрешений для газификации дач, а из-за далеко идущих планов. Речь о застройке дачных участков элитным жильем. Выкупить участки без газа обойдется акимату намного дешевле, чем платить за газифицированные дома. Юристконсульт уточнил: это всего лишь его версия, но упорство акимата в любом случае выглядит странно.

Отметим также, что сейчас в центре Костаная застраивается многоэтажными домами сразу несколько земельных квадратов. Строительные компании выкупают частные дома и вместо них возводят высотки. Все дома в городе, естественно, газифицированы и никаких проблем с их выкупом, у компаний нет.

Кстати, ранее костанайские адвокаты по просьбе дачников уже направляли запрос по вопросам газификации в профильное министерство энергетики РК. Ответ был однозначным - запрета на проведение газа на дачах в 2026 году не было. Главное - чтобы позволяли мощности газовой компании, а техусловия выдавала лицензированная организация.

В общем, исковое заявление уже готовится и скорее всего будет подано в суд до конца мая. При этом дачники скептически относятся к рассмотрению иска в Костанае и готовы подать его в другие суды. Хотя юридически это вряд ли будут возможно.

Отметим также, что в других городах, включая столицу и такие крупные, как Алматы и Шымкент, газификация дач проходит без конфликтов и в выдаче техусловий никто не отказывает.

