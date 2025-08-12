Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Алматинской области выявил признаки нарушения законодательства о защите конкуренции в действиях ТОО "Газовые сети Капшагайского региона", передает BAQ.KZ.

Анализ показал, что предприятие включало в договоры розничной реализации газа условие о возмещении 10% от стоимости невыбранного объема газа при недовыборе или отказе от потребления, что не предусмотрено законом и правилами реализации газа.

Кроме того, компания не в полном объеме выполняло обязательное ежегодное техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО), выставляя счета за услуги, которые фактически не оказывались. Такие действия нарушают принципы добросовестной хозяйственной деятельности и квалифицируются как злоупотребление доминирующим положением.

По результатам проверки ТОО направлено уведомление с требованием исключить спорные условия из договоров и прекратить выставление счетов за неоказанные услуги.