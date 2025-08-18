В июле 2025 года добыча природного газа в Казахстане достигла рекордных значений — более 7,8 млрд кубометров. Это на 62% больше, чем в июне, и на 57% выше показателя июля 2024 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.

По данным специалистов, это максимум для любого месяца по крайней мере с начала 2012 года.

Однако значительная часть добытого газа не поступает на рынок. Практически весь прирост обеспечен попутным нефтяным газом, объем которого составил почти 5,7 млрд кубометров. Доля попутного газа в общей добыче в июле достигла 72%, тогда как в среднем за первое полугодие 2025 года этот показатель не превышал 56%.

Эксперты отмечают, что значительная часть попутного газа закачивается обратно в пласты для поддержания пластового давления и увеличения нефтеотдачи.

Кроме того, газ расходуется на собственные нужды добывающих компаний и частично сжигается. В результате на реализацию на рынке в июле было направлено всего 2,2 млрд кубометров газа — примерно треть от общей добычи, что демонстрирует, что рекордные показатели добычи не всегда отражаются на товарном выпуске.

Общий объем добычи газа за январь-июль 2025 года составил 40,5 млрд кубометров, что на 14% выше аналогичного периода 2024 года.