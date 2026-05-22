"Газпром" утвердил соглашение с Казахстаном по переработке газа
Документ касается долгосрочного сотрудничества по переработке газа Карачаганакского месторождения на Оренбургском ГПЗ.
Совет директоров Газпром утвердил соглашение о взаимных обязательствах и гарантиях в сфере переработки газа с казахстанскими партнерами, передает BAQ.KZ со ссылкой на Interfax.
Как сообщили в компании, речь идет о соглашении между ПАО "Газпром", QazaqGaz, ТОО "КазРосГаз" и ООО "Газпром переработка".
Что предусматривает соглашение
Документ касается сотрудничества в области переработки газа Карачаганакского месторождения на мощностях Оренбургский газоперерабатывающий завод.
Ранее, в октябре 2025 года, стороны подписали соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в России.
В рамках договоренностей планируется модернизация Оренбургского ГПЗ.
Газ из Казахстана перерабатывают с 1984 года
Поставки казахстанского газа на переработку в Оренбург ведутся еще с 1984 года.
В настоящее время объем поставок составляет около 9 млрд кубометров газа в год.
Кроме того, совет директоров "Газпрома" также рассматривал вопрос согласования отдельного соглашения о гарантиях с Самрук-Казына и ООО "Газпром переработка".
