"Газпром" утвердил соглашение с Казахстаном по переработке газа

Совет директоров Газпром утвердил соглашение о взаимных обязательствах и гарантиях в сфере переработки газа с казахстанскими партнерами, передает BAQ.KZ со ссылкой на Interfax.

Как сообщили в компании, речь идет о соглашении между ПАО "Газпром", QazaqGaz, ТОО "КазРосГаз" и ООО "Газпром переработка".

Что предусматривает соглашение

Документ касается сотрудничества в области переработки газа Карачаганакского месторождения на мощностях Оренбургский газоперерабатывающий завод.

Ранее, в октябре 2025 года, стороны подписали соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в России.

В рамках договоренностей планируется модернизация Оренбургского ГПЗ.

Газ из Казахстана перерабатывают с 1984 года

Поставки казахстанского газа на переработку в Оренбург ведутся еще с 1984 года.

В настоящее время объем поставок составляет около 9 млрд кубометров газа в год.

Кроме того, совет директоров "Газпрома" также рассматривал вопрос согласования отдельного соглашения о гарантиях с Самрук-Казына и ООО "Газпром переработка".