Сенаторы обсудили Государственно-частное партнерство в Казахстане, передает BAQ.KZ.

Председатель Комитета Сената по финансам и бюджету Султанбек Макежанов отметил, что ГЧП должно служить эффективным инструментом для развития социальной инфраструктуры и снижения нагрузки на бюджет. Однако на практике выявляется множество проблем: непрозрачность процедур, отсутствие конкуренции и проведение проектов через прямые переговоры без тендеров.

"Сегодня большой потенциал ГЧП не реализуется, а действующие нормы зачастую не приносят пользы ни государству, ни обществу", — подчеркнул Макежанов.

Он отметил, что именно из-за отсутствия прозрачности и конкуренции многие проекты ГЧП оказываются малоэффективными.

Вице-министр национальной экономики Арман Касенов рассказал о шагах по реформированию ГЧП: создание веб-портала для открытого отбора проектов, сокращение прямых переговоров, объединение законов о ГЧП и концессиях, а также разработка единых правил расчёта господдержки и распределения рисков. Особое внимание уделяется социальным проектам в сферах образования, здравоохранения и спорта.

С 2006 года в Казахстане заключено более 1 100 договоров ГЧП на сумму 2,6 триллиона тенге, однако эксперты и депутаты сходятся во мнении, что система требует серьёзного обновления.

Также свои оценки и предложения по развитию ГЧП представили представители НПП "Атамекен", АО "Казахстанский центр государственно-частного партнерства" и Ассоциации независимых экспертов в сфере ГЧП и инвестиций.

В целом участники круглого стола призвали к реформам, направленным на повышение прозрачности, конкуренции и эффективности механизмов ГЧП, чтобы государственно-частное партнерство действительно работало на благо общества и развития экономики.