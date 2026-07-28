Где чаще нарушают права работающих подростков в Казахстане
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В Казахстане продолжаются проверки по соблюдению трудовых прав подростков. С начала профилактических мероприятий специалисты проверили более 4,6 тыс. объектов по всей стране.
Что проверяют
Территориальные подразделения государственной инспекции труда совместно с другими государственными органами проводят профилактическую работу, направленную на защиту прав несовершеннолетних работников и предупреждение нарушений трудового законодательства.
Особое внимание проверкам уделяется в период летних каникул, когда многие подростки устраиваются на временную работу.
Где прошли проверки
По состоянию на 27 июля профилактическими мероприятиями охвачены 4 619 объектов.
Среди них:
- 2 070 объектов общественного питания;
- 1 566 парков с аттракционами и развлекательными площадками;
- 234 рынка и торгово-развлекательных центра;
- 221 автозаправочная станция;
- 241 автомойка;
- 138 компьютерных клубов;
- 149 других объектов.
Какие нарушения нашли
В ходе проверок выявлено 884 случая несоблюдения требований трудового законодательства.
По всем установленным фактам принимаются меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Инспекторы труда проводят разъяснительную работу и напоминают работодателям о необходимости официального оформления трудовых отношений с несовершеннолетними.
Также важно соблюдать нормы рабочего времени, своевременно выплачивать заработную плату и не допускать привлечения подростков к тяжелым, вредным и опасным видам работ.
Что важно знать родителям
Министерство труда и социальной защиты населения РК продолжит профилактические мероприятия для обеспечения безопасных условий труда и защиты прав несовершеннолетних.
Родителям и законным представителям рекомендуют обращать внимание на условия работы подростков и контролировать, чтобы трудовые отношения оформлялись официально.
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