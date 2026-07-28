В Казахстане продолжаются проверки по соблюдению трудовых прав подростков. С начала профилактических мероприятий специалисты проверили более 4,6 тыс. объектов по всей стране.

Что проверяют

Территориальные подразделения государственной инспекции труда совместно с другими государственными органами проводят профилактическую работу, направленную на защиту прав несовершеннолетних работников и предупреждение нарушений трудового законодательства.

Особое внимание проверкам уделяется в период летних каникул, когда многие подростки устраиваются на временную работу.

Где прошли проверки

По состоянию на 27 июля профилактическими мероприятиями охвачены 4 619 объектов.

Среди них:

2 070 объектов общественного питания;

1 566 парков с аттракционами и развлекательными площадками;

234 рынка и торгово-развлекательных центра;

221 автозаправочная станция;

241 автомойка;

138 компьютерных клубов;

149 других объектов.

Какие нарушения нашли

В ходе проверок выявлено 884 случая несоблюдения требований трудового законодательства.

По всем установленным фактам принимаются меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Инспекторы труда проводят разъяснительную работу и напоминают работодателям о необходимости официального оформления трудовых отношений с несовершеннолетними.

Также важно соблюдать нормы рабочего времени, своевременно выплачивать заработную плату и не допускать привлечения подростков к тяжелым, вредным и опасным видам работ.

Что важно знать родителям

Министерство труда и социальной защиты населения РК продолжит профилактические мероприятия для обеспечения безопасных условий труда и защиты прав несовершеннолетних.

Родителям и законным представителям рекомендуют обращать внимание на условия работы подростков и контролировать, чтобы трудовые отношения оформлялись официально.