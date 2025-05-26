В Казахстане в 2024 году зафиксировано 2 471 несчастный случай на производстве — это на 7,5% меньше по сравнению с 2023 годом. Такие данные озвучили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передаёт BAQ.KZ.

Серьёзным остаётся травматизм при групповых происшествиях — 288 пострадавших. Кроме того, 529 человек получили профессиональные заболевания, а ещё 26 — пострадали в результате отравлений на рабочем месте.

Наибольшее число несчастных случаев зарегистрировано в обрабатывающей промышленности — 32,4% от общего числа. Следом идут горнодобывающая отрасль (19,4%) и здравоохранение с социальным обслуживанием (8,3%).

Самыми распространёнными профзаболеваниями стали:

Дорсалгия — хроническая боль в спине (274 случая),

Пневмокониоз — болезнь лёгких, вызванная вдыханием кремниевой пыли (129 случаев).

Наименьшее количество травм зафиксировано в области Жетісу (20 случаев), городе Шымкент (30 случаев) и Северо-Казахстанской области (38 случаев).

Смертность на производстве также пошла на спад — на 24,8% по сравнению с прошлым годом.

Наиболее уязвимая группа среди пострадавших — рабочие в возрасте от 30 до 45 лет, чаще всего — квалифицированные специалисты.