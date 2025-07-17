Где и когда в Астане можно купить продукты по выгодным ценам
У астанчан появилась возможность купить свежие продукты по доступным ценам.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С 19 по 20 июля в Астане пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, которая подарит жителям и гостям столицы уникальную возможность приобрести свежие продукты напрямую от местных фермеров и сельхозпроизводителей, передает BAQ.KZ. Мероприятие пройдет в торговом центре "KERYEN JOLY", расположенном по адресу шоссе Алаш, 35, и будет работать с 10:00 до 19:00.
Ярмарка предложит широкий ассортимент товаров: от свежих овощей и фруктов до мяса, молочной продукции и натуральных соков. Также в продаже будут хлебобулочные изделия, мёд, варенье и другие вкусные деликатесы, произведенные в разных регионах Казахстана. Все товары можно будет приобрести по доступным ценам, что делает ярмарку отличным местом для выгодных покупок.
Для удобства горожан и гостей столицы рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 2, 32, 49, 50 и 73, что обеспечит удобный доступ к мероприятию.
Кроме того, в столице уже действует ещё одна ярмарка, расположенная на улице Бейбарыс Султана, 23 (напротив ЖК "Рио-де-Жанейро"), которая работает ежедневно с 10:00 до 19:00.
Самое читаемое
- Не только взятки: казахстанские чиновники замешаны в попытках убийств и развращении детей
- Бахыт Сарсекбаев раскрыл детали трагедии с молодым боксёром на Иссык-Куле
- В Баянауле обнаружены уникальные сокровища сакской цивилизации
- Антиядерный активист Амантай қажы столкнул женщину с лестницы
- Казахстан строит "ворота на Евразию": в Костанае начат проект хаба "Тобыл" за 64 млрд тенге