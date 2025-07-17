С 19 по 20 июля в Астане пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, которая подарит жителям и гостям столицы уникальную возможность приобрести свежие продукты напрямую от местных фермеров и сельхозпроизводителей, передает BAQ.KZ. Мероприятие пройдет в торговом центре "KERYEN JOLY", расположенном по адресу шоссе Алаш, 35, и будет работать с 10:00 до 19:00.

Ярмарка предложит широкий ассортимент товаров: от свежих овощей и фруктов до мяса, молочной продукции и натуральных соков. Также в продаже будут хлебобулочные изделия, мёд, варенье и другие вкусные деликатесы, произведенные в разных регионах Казахстана. Все товары можно будет приобрести по доступным ценам, что делает ярмарку отличным местом для выгодных покупок.

Для удобства горожан и гостей столицы рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 2, 32, 49, 50 и 73, что обеспечит удобный доступ к мероприятию.

Кроме того, в столице уже действует ещё одна ярмарка, расположенная на улице Бейбарыс Султана, 23 (напротив ЖК "Рио-де-Жанейро"), которая работает ежедневно с 10:00 до 19:00.