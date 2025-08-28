Где "Кайрат" сыграет домашние матчи Лиги чемпионов?
В общем этапе каждая команда проведёт по четыре домашних матча.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Алматинский "Кайрат" сможет задействовать только один стадион в общем этапе Лиги чемпионов, передает BAQ.KZ. со ссылкой на "Спорт Шредингера".
Чемпион Казахстана продолжит играть на Центральном стадионе Алматы. В общем этапе каждая команда проведёт по четыре домашних матча - всего состоится восемь туров.
По регламенту УЕФА (пункт 8, статья 25), на общий этап клуб может заявить только один стадион и не имеет права менять его до стадии плей-офф.
"В общем этапе Лиги чемпионов клуб должен проводить все домашние матчи на одном и том же стадионе", - уточняется в документе.
Исключения возможны лишь в экстренных ситуациях: если УЕФА сочтёт, что стадион или город по каким-либо причинам - состоянию поля, вопросам безопасности, эксплуатации или организационным проблемам - не соответствуют требованиям. В таком случае организация может проконсультироваться с федерацией и клубом и предложить альтернативное место проведения игр.
Центральный стадион Алматы имеет высшую, четвёртую категорию УЕФА, что позволяет принимать матчи Лиги чемпионов вплоть до полуфинальной стадии.
Самое читаемое
- С 1 сентября школьникам запретят пиццу и соки: что вошло в новое меню 2025 года
- Лига Чемпионов 2025: "Кайрат" может попасть в "группу смерти" с ПСЖ и Арсеналом
- Землетрясение в Каспийском море: жители Актау ощутили отголоски
- "Кайрат" победил "Селтик" и впервые вышел в основной этап Лиги чемпионов
- "Кайрат" в Лиге чемпионов: как алматинцы выбили "Селтик" и написали новую главу в истории