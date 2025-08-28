Алматинский "Кайрат" сможет задействовать только один стадион в общем этапе Лиги чемпионов, передает BAQ.KZ. со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Чемпион Казахстана продолжит играть на Центральном стадионе Алматы. В общем этапе каждая команда проведёт по четыре домашних матча - всего состоится восемь туров.

По регламенту УЕФА (пункт 8, статья 25), на общий этап клуб может заявить только один стадион и не имеет права менять его до стадии плей-офф.

"В общем этапе Лиги чемпионов клуб должен проводить все домашние матчи на одном и том же стадионе", - уточняется в документе.

Исключения возможны лишь в экстренных ситуациях: если УЕФА сочтёт, что стадион или город по каким-либо причинам - состоянию поля, вопросам безопасности, эксплуатации или организационным проблемам - не соответствуют требованиям. В таком случае организация может проконсультироваться с федерацией и клубом и предложить альтернативное место проведения игр.

Центральный стадион Алматы имеет высшую, четвёртую категорию УЕФА, что позволяет принимать матчи Лиги чемпионов вплоть до полуфинальной стадии.