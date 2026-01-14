Кадровая ситуация в здравоохранении в Казахстане остаётся напряжённой, особенно в отдалённых селах, передает BAQ.KZ.

Каждый пятый медицинский работник страны - предпенсионного возраста, а в сельской местности этот показатель ещё выше. В некоторых регионах дефицит врачей достиг критического уровня: в Северо-Казахстанской области на 10 тысяч жителей приходится всего 32,7 специалиста.

Член фракции партии "AMANAT" Гульдары Нурым направила депутатский запрос Премьер-Министру Олжасу Бектенову, отметив, что реализация меры по закреплению молодых специалистов на селе буксует. Подъёмное пособие для молодых врачей, назначенное в размере 100 минимальных зарплат, либо не выплачивается, либо задерживается из-за нерасторопности местных органов власти.

"Механизмы прописаны, средства должны быть выделены, но на практике молодые специалисты остаются без поддержки. Правительство должно дать не общую оценку, а обеспечить конкретные результаты", — подчеркнула Нурым в запросе.

Депутат потребовала предоставить информацию по всем регионам: причины невыплаты пособий, суммы, заложенные в бюджетах, фактически доведённые до специалистов, а также меры реагирования к региональным руководителям, допустившим срыв реализации ключевого пункта предвыборной программы партии.

Мажилисвумен напомнила, что логика реформ очевидна: либо закрепляем молодых врачей в селах, либо бюрократическое сопротивление на местах обесценивает государственные решения и подрывает развитие регионов.