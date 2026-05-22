Где появятся новые точки притяжения в Астане

В столице продолжается масштабное обновление города.

По данным акимата, в этом году планируется благоустроить около 173 общественных и дворовых пространств, а также высадить более 1,1 млн деревьев, кустарников и цветов. Во всех районах столицы идут работы по созданию удобной и зелёной городской среды.

Одним из ключевых направлений остаётся развитие парков, скверов и бульваров. В частности, продолжается благоустройство аллеи "Мынжылдык", строительство второй очереди бульвара Greenline и создание новых мест отдыха по всему городу.

В разных районах столицы активно обновляют дворы и общественные пространства. В Сарыарке появятся новые скверы на месте пустырей и старых построек, в Алматы реконструируют крупные проспекты и десятки дворов, в Есиле обновят территории жилых комплексов, а в Байконыре и Нуре благоустроят десятки дворов и создадут новые зоны отдыха.

Отдельное внимание уделяется инициативам жителей – многие проекты реализуются через программу "Бюджет народного участия". Благодаря этому дворы получают новые детские и спортивные площадки, освещение и озеленение.

Также продолжается развитие зелёных зон: в районе Нура и Сарайшык появляются новые скверы, променады и благоустроенные улицы, высаживаются крупномерные деревья и кустарники.

В целом Астана постепенно становится более зелёной, комфортной и удобной для жизни – с новыми местами для прогулок, отдыха и встреч.