Министерство внутренних дел Республики Казахстан подвело итоги оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант», в ходе которого по всей стране выявлены тысячи нарушений миграционного законодательства, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным ведомства, в ходе операции зафиксировано свыше 7 тысяч правонарушений, совершенных иностранцами.

В частности, 4,1 тысячи человек привлечены к ответственности за нарушение правил пребывания, еще 2,7 тысячи - за незаконную трудовую деятельность.

Ответственность понесли и казахстанцы: более 2,2 тысячи граждан и юридических лиц оштрафованы за несвоевременное уведомление о проживающих у них иностранцах, а свыше 500 работодателей — за незаконное привлечение иностранной рабочей силы.

Общая сумма штрафов превысила 200 млн тенге.

Выдворения и ограничения

По итогам проверок сокращены сроки пребывания 1,5 тысячи иностранцев.

Судами вынесено около 1,2 тысячи решений о выдворении, из которых 121 человек уже принудительно выслан из страны.

Среди них - 8 иностранных граждан, относящихся к деструктивным радикальным течениям. Всем выдворенным закрыт въезд в Казахстан на 5 лет.

Уголовные дела и схемы

В рамках операции возбуждено 24 уголовных дела, включая факты незаконного пересечения границы, организации нелегальной миграции и нарушения правил привлечения иностранной рабочей силы.

Как отметили в МВД, нередко нарушения происходят при содействии самих граждан Казахстана, стремящихся к быстрой незаконной прибыли.

Так, в ряде регионов выявлены случаи систематического незаконного привлечения иностранной рабочей силы, а в одном из регионов гражданин РК легализовывал иностранцев по поддельным документам.

Розыск и задержания

В ходе операции задержаны 22 иностранца, находившиеся в международном розыске. Их выявили в Алматы, Мангистауской, Туркестанской и Жамбылской областях.

В МВД подчеркнули, что работа по выявлению нарушений миграционного законодательства будет продолжена.