В Казахстане продолжается активная работа по восполнению минерально-сырьевой базы. Только в 2024 году государственный баланс пополнился шестью новыми месторождениями полезных ископаемых в Восточно-Казахстанской и Абайской областях, передает BAQ.KZ.

В Восточно-Казахстанской области впервые поставлены на баланс:

отвал клинкера на территории промплощадки Риддерского цинкового завода (РЦЗ),

россыпь в долине реки Кулуджун,

терриконы №1, 2, 3 и 5 Иртышского медеплавильного завода.

В Абайской области новыми объектами стали:

месторождение "Туз",

ТМО "Центральный Мукур",

участок "Вавилонское".

По информации Министерства науки и высшего образования, в этих регионах уже учтено 530 месторождений, из которых 270 не задействованы в недропользовании и остаются открытыми для инвестиций.

Параллельно продолжается бурение в рамках Greenfield-проектов. Например, ТОО "Kazakhmys Barlau" реализует геологоразведочные работы в Абайской области с общим планом бурения 3000 погонных метров.

Работа проводится в рамках поручения Президента Касым-Жомарта Токаева — к 2026 году довести площадь геолого-геофизической изученности страны до не менее 2,2 млн квадратных километров. Власти усиливают инвестиционную привлекательность недропользования, внедряют цифровые инструменты и современные технологии разведки.

Минералы и металлы остаются стратегическим активом, и поиск новых источников сегодня — это не просто наука, а вопрос экономической безопасности страны.