В Казахстане зафиксирован рост номинальных заработных плат, но за красивыми цифрами скрывается менее обнадёживающая картина: в шести регионах страны реальные доходы населения уменьшились, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

Согласно данным за первый квартал 2025 года, средняя номинальная зарплата в стране составила 423,1 тыс. тенге — на 9,2% выше, чем годом ранее. Однако, если учесть рост цен, становится ясно: зарплаты едва поспевают за инфляцией.

Индекс реальной заработной платы, отражающий покупательную способность, вырос всего на 1,2%. Это означает, что в среднем казахстанцы могут позволить себе лишь немного больше товаров и услуг, чем год назад. Однако в ряде регионов ситуация хуже: покупательная способность там снизилась. В лидерах по падению — Западно-Казахстанская область (минус 5,2%) и даже Атырауская, несмотря на одну из самых высоких зарплат в стране, где снижение составило 3,9%. Также ухудшение отмечено в Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Акмолинской и Мангистауской областях.

В то же время в Улытауской области реальная зарплата выросла на 9,1% — лучший показатель по стране. А Карагандинская область показала редкую стабильность: там индекс остался на уровне прошлого года.

Инфляция продолжает "съедать" доходы граждан. С января по июнь 2025 года потребительские цены в Казахстане выросли на 10,4%, а наибольший скачок был зафиксирован в Астане (12,4%), Акмолинской (10,8%) и Карагандинской (10,6%) областях. Самая умеренная инфляция отмечена в Алматинской, Павлодарской и Жамбылской областях.

На фоне этих цифр фискальная реформа, предусматривающая повышение НДС с 12% до 16%, вызвала серьёзное общественное недовольство. Согласно опросу DEMOSCOPE, почти 57% граждан не поддерживают эту инициативу. Ещё 18% вообще не слышали о возможных изменениях, а лишь 11,8% выразили поддержку.

Большинство опрошенных — почти 69% — уже сейчас отмечают значительный рост расходов на продукты и товары первой необходимости. Но при этом именно низкие доходы остаются главной тревогой казахстанцев, тогда как инфляция занимает лишь третье место среди причин обеспокоенности населения. На втором — коррупция.

Несмотря на рост номинальных зарплат, реальная картина доходов и расходов в Казахстане остаётся напряжённой.