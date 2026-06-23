В Восточно-Казахстанской области оборудовали 23 официальных участка для купания, три из них расположены в Усть-Каменогорске, остальные – в городах и районах области.

"Перед началом купального сезона комиссии проверили места отдыха на соответствие требованиям правил. На сегодняшний день нам поступило 18 заявок на проведение водолазных работ по обследованию дна в районе пляжей. Из них 10 заявок – на проверку готовности объектов из списка 23 официальных мест массового отдыха", – сообщили в ДЧС.

По информации департамента по ЧС, для обеспечения безопасности в акваториях области работают пять спасательных подразделений ДЧС. К рейдам привлечены сотрудники полиции, местных исполнительных органов, волонтеры и военнослужащие.

Кроме того, выставлен мобильный пост в селе Новостройка района Самар, а также установлены 170 запрещающих знаков, обучены 38 спасателей-дружинников в Усть-Каменогорске, районе Алтай и Уланском районе.

Всего с начала года на водоемах региона проведено свыше 1900 рейдовых мероприятий, посвященных безопасности в купальный сезон.

Ранее сообщалось, что в Астане определили пять разрешенных мест для купания.