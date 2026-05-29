В Астане назвали пять разрешенных мест для купания

Купальный сезон в Астане официально стартует 1 июня и продлится до 31 августа. В преддверии сезона спасатели напомнили жителям столицы, где разрешено отдыхать у воды и какие места остаются опасными для купания, передает BAQ.KZ.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны, в городе определены пять официальных мест для купания. Это зоны отдыха "Армина", "Столичный двор", "Три пескаря", Центральный городской пляж и коммунальный пляж.

Все оборудованные пляжи должны иметь спасательные посты, медицинские пункты, необходимый спасательный инвентарь, информационные стенды и буйковые ограждения для безопасного отдыха посетителей.

Вместе с тем спасатели предупреждают, что многие жители продолжают выбирать для отдыха необорудованные участки водоемов. Такие места могут представлять серьезную опасность: дно там не обследовано, а под водой могут находиться стекло, металлическая арматура, трубы, камни и другие травмоопасные предметы. Кроме того, на так называемых диких пляжах отсутствуют спасатели и медицинская помощь.

Всего в столице определен 21 участок, где купание запрещено.

В ДЧС отмечают, что основными причинами трагедий на воде остаются нарушение правил безопасности, купание в запрещенных местах и отсутствие контроля за детьми.

Спасатели призывают не заплывать за буйки, не нырять в незнакомых местах и не оставлять несовершеннолетних без присмотра. Также специалисты напоминают, что надувные круги и нарукавники не гарантируют безопасность на воде и не могут заменить постоянный контроль взрослых.

По информации ДЧС, с начала года происшествий на водоемах Астаны зарегистрировано не было.