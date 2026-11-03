Где заканчивается бизнес и начинается нарушение закона?

3 Ноября 2026, 17:05
АВТОР
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BAQ.KZ 3 Ноября 2026, 17:05
3 Ноября 2026, 17:05
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Фото: BAQ.KZ

Где заканчивается законный заработок и начинается нарушение закона? Можно ли случайно стать участником мошеннической схемы и чем опасны переводы на личную карту?

В новом выпуске «(НЕ)диванных экспертов» разбираемся, как распознать сомнительные финансовые операции, защитить свои деньги и не нарушить закон, даже не подозревая об этом.

Обсуждаем реальные ситуации, юридические риски и ответственность за незаконные схемы заработка в Казахстане. А вы сталкивались с сомнительными способами заработка? Делитесь мнением в комментариях!

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