Где заканчивается бизнес и начинается нарушение закона?

Где заканчивается законный заработок и начинается нарушение закона? Можно ли случайно стать участником мошеннической схемы и чем опасны переводы на личную карту?

В новом выпуске «(НЕ)диванных экспертов» разбираемся, как распознать сомнительные финансовые операции, защитить свои деньги и не нарушить закон, даже не подозревая об этом.

Обсуждаем реальные ситуации, юридические риски и ответственность за незаконные схемы заработка в Казахстане. А вы сталкивались с сомнительными способами заработка? Делитесь мнением в комментариях!