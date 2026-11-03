Где заканчивается бизнес и начинается нарушение закона?
3 Ноября 2026, 17:05
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3 Ноября 2026, 17:053 Ноября 2026, 17:05
70Фото: BAQ.KZ
Где заканчивается законный заработок и начинается нарушение закона? Можно ли случайно стать участником мошеннической схемы и чем опасны переводы на личную карту?
В новом выпуске «(НЕ)диванных экспертов» разбираемся, как распознать сомнительные финансовые операции, защитить свои деньги и не нарушить закон, даже не подозревая об этом.
Обсуждаем реальные ситуации, юридические риски и ответственность за незаконные схемы заработка в Казахстане. А вы сталкивались с сомнительными способами заработка? Делитесь мнением в комментариях!
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