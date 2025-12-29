В Астане в ночь с 31 декабря на 1 января в 00:00 часов состоится праздничный новогодний салют, организованный за счет спонсорских средств, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат города Астаны.

Фейерверк будет запущен одновременно с двух площадок — в Ботаническом саду и на территории, прилегающей к мосту "Атырау". Власти столицы напомнили жителям и гостям города о необходимости соблюдения мер безопасности и подчеркнули, что во время салюта категорически запрещено выходить на лед набережной в районе моста "Атырау".

Кроме того, в новогоднюю ночь в столице пройдут праздничные мероприятия на трех городских локациях. 31 декабря с 21:00 концерты для жителей и гостей города состоятся на площади у монумента "Қазақ елі", на территории EXPO, а также на городской площади перед акиматом.

В праздничных программах примут участие звезды казахстанской эстрады, среди которых Зарина Омарова, Еркеш Хасен, Маржан Арапбаева, Сакен Майғазиев, Қазыбек Құрайыш, Серік Ибрагимов, Жұбаныш Жексенұлы, Ақбота Керімбекова, а также группы Меломен и Байтерек и другие артисты.

В акимате отметили, что праздничные мероприятия и салют призваны создать новогоднюю атмосферу в столице и обеспечить жителям и гостям города возможность безопасно и комфортно встретить наступающий Новый год.