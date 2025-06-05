В 2024 году среднемесячная номинальная заработная плата мужчин в Казахстане составила 468,9 тыс. тенге, женщин — 344,5 тыс. тенге. Согласно данным Бюро национальной статистики, доходы мужчин увеличились на 12% по сравнению с 2023 годом, у женщин — на 10,7%. Однако в реальном выражении (с учётом инфляции) рост оказался значительно скромнее: 3% у мужчин и 1,8% у женщин, передает BAQ.KZ.

Таким образом, гендерный разрыв в оплате труда не только сохраняется, но и расширяется третий год подряд. Сейчас мужчины в среднем зарабатывают на 36% больше, чем женщины — по всем отраслям экономики и категориям занятости, уточняет Первое кредитное бюро.

Разрыв характерен даже для высококвалифицированных профессий. В объединённой группе "руководители и госслужащие" средняя зарплата мужчин составляет 776,3 тыс. тенге, женщин — 561,9 тыс. тенге (разница 38%). У "специалистов-профессионалов" (разработчики, врачи, юристы, переводчики и пр.) мужчины получают в среднем 538,5 тыс. тенге, женщины — 395,3 тыс. (разрыв 36%).

При этом женщин в этой группе специалистов вдвое больше, чем мужчин. Особенно высока доля женщин в сферах образования и здравоохранения — 75% женщин-профессионалов трудятся именно там. Для мужчин доля этих отраслей также велика, но значительно ниже — 41%.

Тем не менее, средние зарплаты в образовании и здравоохранении остаются невысокими:

В образовании: 360,2 тыс. тенге у женщин и 370,6 тыс. у мужчин;

В здравоохранении и соцобслуживании: 370,2 тыс. у женщин и 413,6 тыс. у мужчин.

Рост зарплат в этих секторах не успевает за инфляцией: при повышении в 5–6,5% в год, цены выросли на 8,7%. В результате реальная заработная плата в 2024 году снизилась и у мужчин, и у женщин, занятых в этих отраслях.

Данные охватывают только сотрудников юридических лиц, исключая малый бизнес.