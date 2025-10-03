Генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии Франческо Ла Камер выступил на XVI Евразийский форуме KAZENERGY, передает BAQ.KZ. Он отметил роль Казахстана в устойчивой энергетике.

"Казахстан становится активным архитектором устойчивого и безопасного энергетического будущего. Его влияние основано на уникальном сочетании природных ресурсов, индустриальных возможностей и способности адаптироваться к новым условиям и возможностям в условиях глобальной неопределённости", - сказал Франческо Ла Камер.

В Форуме принимают участие члены Правительства Казахстана, официальные делегации стран Центральной Азии, руководители международных организаций, топ-менеджеры мировых и национальных энергетических компаний, ведущие эксперты и представители научного сообщества.

KEW-2025 сегодня является значимой международной платформой для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере энергетики, выработки новых решений, а также укрепления регионального и глобального сотрудничества. В нынешнем году в мероприятии участвуют более 2,5 тысяч делегатов из 50 стран мира и представители свыше 300 крупных компаний.

Qazcontent - генеральный инфопартнер KEW-2025.