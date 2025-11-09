Президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин принял участие в работе 14-й Генеральной ассамблеи Спортивной ассоциации исламской солидарности (ISSA), которая состоялась в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передаёт BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.

Ассамблею открыл глава ISSA, Его Королевское Высочество принц Абдулазиз бин Турки Аль-Файсал, поблагодарив участников за поддержку деятельности организации и проведение VI Игр исламской солидарности. Он подчеркнул значимость форума для укрепления спортивных связей и развития спорта в странах исламского мира.

В ходе заседания генеральный секретариат ISSA представил отчет о проделанной работе за 2024 год. Было отмечено, что деятельность велась по четырем ключевым направлениям, а в новом цикле их количество увеличено до семи.

Ассамблея также одобрила 15 поправок в Конституцию ISSA, направленных на совершенствование системы управления организацией. Поправки вступят в силу после утверждения в течение 30 дней. Для усиления структуры ISSA созданы три новые комиссии, еще двенадцать находятся в процессе формирования.

Одним из ключевых решений стало определение страны-хозяйки VII Игр исламской солидарности — ими станет Малайзия (штат Селангор). Церемония передачи флага состоится на закрытии нынешних Игр в Эр-Рияде.

На заседании были рассмотрены предложения стран-участниц по расширению программы будущих соревнований: Египет предложил включить современное пятиборье, Тунис — ушу, Алжир — велоспорт, Кувейт — паралимпийские дисциплины.

Генеральная ассамблея прошла в рамках VI Игр исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В соревнованиях принимают участие более 3000 спортсменов из 57 стран, включая сборную Казахстана.

ISSA является независимой организацией в структуре Организации исламского сотрудничества (ОИС) со штаб-квартирой в Эр-Рияде. Основная цель ассоциации — развитие спорта и поддержка спортсменов в странах-членах посредством совместных программ и проектов.