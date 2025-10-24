Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин включён в список официальных кандидатов на пост президента Международной федерации бокса World Boxing, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК.

Выборы нового руководителя организации состоятся 23 ноября в Риме в рамках Конгресса World Boxing. Также в ходе мероприятия будут избраны члены Исполнительного комитета федерации. В голосовании примут участие представители 125 стран, входящих в состав WB.



Международная федерация World Boxing была создана в апреле 2023 года. В сентябре 2024-го Головкин возглавил новую Олимпийскую комиссию организации, основным направлением работы которой стало сотрудничество с Международным олимпийским комитетом для сохранения бокса в программе Олимпийских игр и признания WB со стороны МОК.

В феврале 2025 года МОК временно признал World Boxing, предоставив федерации право курировать бокс на мировом уровне. В марте того же года было официально подтверждено включение бокса в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

Геннадий Головкин — заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года и чемпион мира 2003 года. На профессиональном ринге он становился чемпионом мира по версиям IBF, IBO и WBA, одержав 23 победы нокаутом подряд. Этот рекорд занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий процент нокаутов в истории среднего веса.