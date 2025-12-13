В Генеральной прокуратуре Республики Казахстан с участием Руководителя Администрации Президента Айбека Дадебая состоялась презентация современных цифровых и аналитических инструментов, направленных на обеспечение правопорядка и прогнозирование преступных угроз. Мероприятие продемонстрировало возможности новых технологий в сфере профилактики преступности и улучшения работы государственных органов, передаёт BAQ.KZ.

Среди представленных решений — система мониторинга медиа-пространства для раннего выявления угроз, ИИ-агент для анализа обращений граждан в "e-Өтініш", пилотные проекты по прогнозированию уличной преступности и киберугроз, мобильные приложения и "умные" геокарты преступности и ДТП. Также был показан Таргетинг-центр по контролю оборота прекурсоров и химических веществ, а система "Цифровой надзор" позволяет прокурорам онлайн контролировать исполнение уголовных наказаний, пробацию и ресоциализацию осужденных с подключением более 60 госбаз, видеокамер и дронов.

Отдельное внимание уделено объединению экстренных служб в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС-112) для своевременного реагирования на сигналы населения. В рамках трансформации Комитета по правовой статистике и специальным учетам создан Центр прогнозирования преступных угроз, который уже направил 25 писем госорганам с рекомендациями по предупреждению новых видов преступлений и информирует население через СМИ.

По словам Генерального Прокурора Берика Асылова, создание Центра позволяет перейти от реактивной работы к упреждающему выявлению угроз на основе ИИ, аналитики и цифровых решений. Внедрение интеллектуальной модели "Цифровой помощник" уже позволило сформировать 76 обвинительных актов, 314 планов расследований и провести 67 транскрибаций допросов, полностью исключив жалобы участников уголовного процесса на качество следствия в пилотных районах.

Генпрокурор подчеркнул, что использование цифровых технологий и искусственного интеллекта повышает эффективность управленческих решений, укрепляет профилактическую направленность прокурорского надзора и способствует реализации принципов "Закон и порядок" и "Слышащего государства".