Министр здравохранения Акмарал Альназарова прокомментировала заявление депутата Бахытжана Базарбека в адрес Фонда медицинского страхования, передает BAQ.KZ.

"Сегодня со стороны Генеральной прокуратуры продолжаются соответствующие мероприятия в Фонде медицинского страхования с вовлечением 20 регионов. Говорить о каких-то итогах еще преждевременно — у нас нет никаких материалов, следственные мероприятия еще продолжаются. С депутатами и в целом с парламентом мы провели большую работу в рамках закона, который был подписан главой государства 14 июля текущего года. В том числе по инициативе отдельных депутатов были внесены изменения для усиления прозрачности и ответственности поставщиков медицинских услуг, а также в нормативно-правовые акты самого Министерства здравоохранения", - сказала Альназарова на брифинге в правительстве.

Председатель Правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Айдын Кульсеитов на брифинге также сообщил, что 2 мая Генеральная прокуратура начала комплексную проверку. В составе проверяющей группы — более 46 экспертов. Проверка проводится практически во всех филиалах и регионах, осуществляются встречные проверки.

"Пять раз работа временно приостанавливалась, сейчас проверка близка к завершению. Как я понимаю, до конца октября Генеральная прокуратура уже представит свои выводы.

За это время мы ответили как минимум на 70 официальных запросов от проверяющих органов. Ежедневно наши сотрудники ведут работу и отрабатывают все запросы. Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время, после завершения проверки, сможем ознакомиться с результатами и довести их до общественности.

На данный момент проводится комплексная проверка по всем направлениям деятельности фонда. Итоговой информации пока нет", - сказал Кульсеитов.