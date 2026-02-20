– Наша цель – 3 миллиарда долларов. Это менее одного процента годовой выручки одной технологической компании, – отметил Гутерриш, назвав эту сумму «небольшой ценой за распространение ИИ, которое принесет пользу всем – в том числе компаниям, создающим эти технологии».

Саммит по влиянию ИИ проводится с 2023 года. В этом году встреча впервые проходит в стране Глобального Юга – ранее ее принимали Франция, Республика Корея и Соединенное Королевство.

Генеральный секретарь подчеркнул, что ООН предпринимает шаги для формирования глобальной системы управления ИИ. В частности, в прошлом году Генеральная Ассамблея учредила Независимую международную научную группу по искусственному интеллекту.

В ее состав вошли 40 ведущих экспертов со всего мира. Их задача – предоставлять независимые оценки рисков, возможностей и социального воздействия ИИ.

– ИИ должен принадлежать всем, – заявил глава ООН, призвав государства, представителей частного сектора и гражданского общества активно поддерживать работу группы.

Гутерриш отметил, что при ответственном использовании ИИ может способствовать достижению Целей устойчивого развития: ускорять медицинские открытия, расширять доступ к образованию, укреплять продовольственную безопасность, усиливать климатические меры и улучшать государственные услуги.

В то же время он предупредил о рисках: без надлежащего регулирования ИИ способен усиливать неравенство, закреплять предвзятость и наносить вред.

– Нам необходимы механизмы защиты, которые обеспечивают участие человека и сохраняют за ним контроль и ответственность, – подчеркнул Генеральный секретарь.

Он также обратил внимание на растущие потребности ИИ в энергии и воде, отметив, что развитие центров обработки данных должно происходить с переходом на чистые источники энергии и без ущерба для местных сообществ.

– Мы должны инвестировать в людей, чтобы ИИ усиливал человеческий потенциал, а не заменял его, – сказал он.

Генсек подчеркнул необходимость защиты детей и других уязвимых групп от эксплуатации и злоупотреблений.

«Ни один ребенок не должен становиться объектом испытаний, связанных с бесконтрольным использованием ИИ», – заявил он.

В завершение глава ООН призвал к созданию технологий, которые «улучшают жизнь и защищают планету», подчеркнув: «Давайте создадим для всех такой ИИ, в котором уважение к достоинству будет настройкой по умолчанию».