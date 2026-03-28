Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сформировал специальную целевую группу, которая займётся вопросами безопасности судоходства в Ормузском проливе, передает BAQ.KZ со ссылкой на зарубежные СМИ.

Об этом сообщил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, руководителем группы назначен глава Управления по обслуживанию проектов ООН Жорже Морейра да Силва.

Основной задачей новой структуры станет разработка технических механизмов, направленных на обеспечение безопасных перевозок через пролив, прежде всего в гуманитарных целях.

Как отметил Дюжаррик, речь идёт, в частности, о создании условий для транспортировки удобрений и сырья через стратегически важный морской маршрут.

При реализации инициативы планируется учитывать опыт предыдущих проектов ООН, включая черноморскую зерновую инициативу. Работа группы будет вестись в координации со странами-членами организации и с соблюдением норм международного права и суверенитета государств.