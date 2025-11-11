Министерство энергетики Казахстана усиливает контроль за исполнением контрактных обязательств в нефтегазовом секторе и сохраняет устойчивые объёмы инвестиций в геологоразведку. Об этом сообщил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев на заседании Правительства, передаёт BAQ.KZ

По его данным, за девять месяцев 2025 года в геологоразведку вложено 80 млрд тенге. До конца года сумма инвестиций ожидается на уровне предыдущих лет – 150–160 млрд тенге.

"На сегодняшний день действует 324 контракта на недропользование по углеводородам. В отрасли занято порядка 220 тысяч человек, включая добычу, переработку, транспортировку и нефтесервис", — уточнил Кайырхан Туткышбаев.

Он подчеркнул, что для обеспечения прозрачности отрасли внедрена Единая государственная система недропользования. Через неё автоматизировано сопровождение контрактов и рассылка уведомлений о нарушениях обязательств.

В 2024 году таких уведомлений направлено 167 на сумму около 19 млрд тенге, из которых 2 млрд уже возмещены. По результатам ревизии неосваиваемых участков 17 контрактов расторгнуто, а освобождённые участки выставлены на аукцион.